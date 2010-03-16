Путин призывает не допустить исчезновения белых медведей

Премьер-министр РФ Владимир Путин призывает не допустить исчезновения популяции арктического белого медведя в дикой природе.

"В центре нашего внимания еще один значимый проект. Речь идет о защите популяции арктического белого медведя. К огромному сожалению, численность медведей продолжает сокращаться, по сути, они находятся на грани вымирания", - приводит слова Путина на расширенном заседании попечительского совета Русского географического общества РИА "Новости".

"Белый медведь должен сохраниться не только в зоопарках, но и в дикой природе", - добавил премьер.