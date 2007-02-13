В Китае взорван 60-тысячный стадион (фото)
10:28, 13 февраля 2007Мир
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Использовали 2 тонны динамита
|Стадион "Вулихе". Фото AFP
Как сообщает AFP, за тем, как взрывали арену "Вулихе", наблюдали несколько сотен футбольных болельщиков. Этот стадион примечателен тем, что на нем сборная Китая в октябре 2001 года одержала ключевую победу над Оманом (1:0) в отборочном цикле чемпионата мира 2002 года. Тот успех позволил китайцам впервые в истории попасть в финальную часть первенства планеты.
"Тот отборочный матч стал частью истории, - отметил Ма Минью, который в 2001 году был капитаном футбольной сборной Китая. - Однако перед китайским футболом стоят новые задачи, и нам нужно смотреть в будущее". На месте стадионе "Вулихе" будет построен торговый центр.
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