В Китае взорван 60-тысячный стадион (фото)

Стадион "Вулихе". Фото AFP

В китайском городе Шеньян произошел запланированный взрыв футбольного стадиона "Вулихе" вместимостью 60 тысяч человек. Для полного разрушения спортивного объекта потребовалось более двух тонн динамита. К Олимпиаде 2008 года в Шеньяне (на другом месте) будет построен новый 60-тысячный стадион.

Как сообщает AFP, за тем, как взрывали арену "Вулихе", наблюдали несколько сотен футбольных болельщиков. Этот стадион примечателен тем, что на нем сборная Китая в октябре 2001 года одержала ключевую победу над Оманом (1:0) в отборочном цикле чемпионата мира 2002 года. Тот успех позволил китайцам впервые в истории попасть в финальную часть первенства планеты.

"Тот отборочный матч стал частью истории, - отметил Ма Минью, который в 2001 году был капитаном футбольной сборной Китая. - Однако перед китайским футболом стоят новые задачи, и нам нужно смотреть в будущее". На месте стадионе "Вулихе" будет построен торговый центр.

Лента.ру