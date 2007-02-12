Серия взрывов в Багдаде унесла жизни как минимум 80 человек

Серия взрывов, произошедших в понедельник в центре Багдада, по уточненным данным, унесла жизни 80 человек.

Как передает РИА «Новости», самый мощный взрыв прогремел в центре Багдада - взорвался автомобиль на подземной стоянке, что повлекло гибель по меньшей мере 71 человека. Поблизости взорвался еще один автомобиль - погибли девять человек.

По данным полиции, в общей сложности 148 человек ранено, число жертв еще уточняется.

Как отмечает агентство, взрывы прогремели в годовщину теракта в шиитской святыне - Мавзолее двух имамов в городе Самарра в феврале прошлого года. Этот теракт спровоцировал не прекращающиеся до сих пор межконфессиональные конфликты в Ираке.