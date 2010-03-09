В Варшаве со строительства украли 24-тонный кран

В Варшаве с одной из строительных площадок злоумышленники похитили 24-тонный автомобильный кран.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских СМИ, автомобиль длиной 10 метров с краном, который выдвигается до 50 метров, похитили с места строительства экспресс-дороги.

«В субботу он был еще на площадке. Приезжаем в понедельник, а его нет», - сказал телеканалу TVN Warszawa владелец крана, который стоит свыше 300 тысяч долларов.

Он заметил, что такой автомобиль не может украсть обычный вор, а только профессиональный оператор. «Я дам вам ключик, и вы его не заведете. Там нужна специальная подготовка», - сказал владелец.

Строительную площадку снимают видеокамеры, но в день похищения крана записи не велись.