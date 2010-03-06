В Румынии будут размещены 24 американские ракеты

В Румынии будут размещены три батареи новой американской системы противоракетной обороны (ПРО) - всего 24 пусковые установки.

Об сообщил президент этой страны Траян БЭСЕСКУ в ходе состоявшегося сегодня совещания в министерстве обороны, передает ИТАР-ТАСС.

"С появлением элементов ПРО Румыния получит гарантию безопасности от любых ракетных атак. Это будет оборонительная система, которая не сможет быть трансформирована в наступательную", - сказал румынский лидер. При этом он подчеркнул, что "все разговоры, связанные с опасностью, которую она якобы может представлять, являются пропагандистскими".

Со своей стороны, власти США подтвердили, что размещение ракет на территории Румынии будет направлено для отражения "возможной угрозы" со стороны Ирана.