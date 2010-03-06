Еврокомиссия намерена уравнять оплату труда мужчин и женщин

Еврокомиссия планирует осуществить мероприятия для уменьшения разрыва в оплате труда мужчин и женщин.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, мероприятия предусмотрены на 5-летний срок.

“Я очень глубоко обеспокоена тем, что разница в оплате труда женщин и мужчин практически не уменьшилась за последние 15 лет, а в некоторых странах – даже возросла”, - заявила вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы юстиции, фундаментальных прав и гражданства, Вивиан РЕДИНГ.

Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что уже во второй половине года Еврокомиссия представит новую стратегию в области равенства полов на 2010-2015 годы, одним из главных приоритетов которой и станет уменьшение разницы в оплате труда.

Среди мероприятий, которые будут осуществляться Еврокомиссией, - повышение информированности работодателей относительно ситуации, ужесточение санкций за дискриминацию, содействие прозрачности оплаты труда.

На сегодняшний день женщины в Европейском Союзе, в среднем, получают зарплату на 18% меньше, чем мужчины.