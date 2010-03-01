В Индии взбесившиеся слоны сорвали свадьбу

На свадебной церемонии в Индии ущерб, нанесенный взбесившимися слонами, составил 300 тысяч долларов.

Как сообщает "Газета.ру", слоны перевернули несколько автомобилей, пытаясь приблизиться к одной из самок. А также загнали гостей и участников церемонии на лужайку. Слонов удалось усмирить лишь спустя несколько часов с помощью инъекций транквилизатора.

По словам представителей фонда Wildlife Trust of India, агрессия слонов объясняется брачным периодом.