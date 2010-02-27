Куницын на встрече с Зурабовым поднял вопрос долгов ЧФ

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине Михаилом ЗУРАБОВЫМ поднял вопрос долгов Черноморского флота РФ перед Севастополем и сокращений на флоте.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации.

По информации пресс-службы, С.КУНИЦЫН и М.ЗУРАБОВ затронули «ряд тем, касающихся проблем долгов Черноморского флота РФ перед Пенсионным фондом Украины и массовых сокращений вольнонаемных работников на предприятиях и структурах флота».

Собеседники договорились, что перечисленные темы «в ближайшее время будут рассмотрены на официальном уровне», отметили в пресс-службе.

«Михаил ЗУРАБОВ выразил готовность оказать содействие в решении всех проблемных вопросов, связанных с пребыванием и функционированием ЧФ РФ на территории Севастополя», сообщает горадминистрация.

Справка УНИАН. По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе, долг предприятия «Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны РФ» Пенсионному фонду по состоянию на 20 февраля текущего года составляет около 10,5 млн. грн. При этом общая пенсионная недоимка по городу составляет более 17 млн. грн.