России придется экспортировать энергоресурсы в обход стран-транзитеров

Россия в экспорте энергоресурсов будет стремиться ориентироваться на свои возможности, а не на транзитные государства, заявил глава Министерства промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко.

"Зачастую транзитные территории пытаются использовать свое положение не для "сцепки" всех звеньев, коими они являются в энергетической цепочке, а на использование исключительно для решения своих конкретных вопросов, не связанных с транзитом, а с чем-то другим", - сказал Христенко на пресс-конференции в РИА Новости.

Министр назвал "абсолютно ненормальной" ситуацию, когда транзитные государства, решая свои задачи, перекладывают риски на два других звена этой цепочки - добычи и потребления.

"Мы открыто и достаточно давно уже заявляли о том, что Российская Федерация, обладая большой территорией с морским выходом во все стороны - на юг, север, запад и восток, безусловно, в своей стратегии будет ориентироваться на использование своих территориальных возможностей", - отметил министр.

По его мнению, таким образом будет расширена география экспорта российских энергоресурсов.

"Это не только покрывает риски транзитных территорий, но, прежде всего, безусловно, создает дополнительный импульс для развития российской экономики, дает дополнительные средства для российского бюджета и расширяет географию российских углеводородов на глобальном рынке", - сказал Христенко.

Министр отметил, что "серьезное понимание рисков транзитных территорий" вызвано не только последними событиями вокруг энергопоставок через Белоруссию, но и другими факторами.

РИА "Новости"