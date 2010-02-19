Военные захватили президента и кабинет министров в Нигере

18 февраля в столице Нигера г.Ниамей солдаты вооруженных сил страны после 30-минутного боя взяли штурмом дворец президента, где проходило заседание парламента. Президент страны Таджа Мамаду и кабинет министров захвачены военными. Его и нескольких министров продержали в президентском дворце, потом вывезли в казармы в 20 км от столицы.

Позже лидеры переворота заявили о приостановлении действия конституции и о роспуске всех институтов власти, сообщает Би-би-си.

Политический кризис в стране длится с августа прошлого года, когда президент Мамаду Танджа к неудовольствию оппозиции провел референдум и изменил Конституцию, чтобы иметь возможность остаться у власти по истечению президентского срока. Танджа должен был в декабре прошлого года сложить полномочия после двух сроков президентства, но нашел возможность остаться у власти без переизбрания еще на три года.

Нигер долго время управлялся военной хунтой — после получения независимости от Франции в 1960 г., пишет РосБизнесКонсалтинг.Т.Мамаду пришел в власти в 1999 г., а в 2004 г. был переизбран. При его президентстве началась разработка запасов урана, которым богат Нигер, кроме того был заключен ряд контрактов с китайскими энергопроизводящими компаниями.