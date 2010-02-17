Единая Россия рассчитывает на Януковича

Российские власти рассчитывают на возобновление переговоров с Украиной о ее присоединении к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил журналистам спикер Государственной думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ.

Он отметил, что избранный Президентом Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о том, что с его приходом к власти будут предприниматься усилия для сближения с Россией по всем направлениям, в первую очередь по экономическим вопросам.

Б.ГРЫЗЛОВ напомнил, что Россия, Беларусь, Украина и Казахстан намеревались создать Единое экономическое пространство (ЕЭП) еще в 2003 году. Процесс затянулся в связи с позицией Украины, которая выступала за создание зоны свободной торговли в рамках ЕЭП, но отказывалась входить в Таможенный союз и выступала против создания наднациональных органов этой организации.

С приходом в 2005 году к власти Президента Виктора ЮЩЕНКО переговоры по ЕЭП были приостановлены. Президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алма-Ате 19 декабря договорились создать Единое экономическое пространство к 1 января 2012 года, а Таможенный союз трех стран заработал уже с 1 января 2010 года.

"У "Единой России" и Партии регионов, которую возглавляет В.ЯНУКОВИЧ, есть соглашение о сотрудничестве, в рамках этого соглашения были определены прежде и будут предприниматься шаги по сближению наших экономик, в том числе и в вопросе Таможенного союза. Это то направление, по которому мы будем двигаться", - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.