Путин уверен, что с финансированием «Южного потока» проблем не будет

Премьер-министр России Владимир ПУТИН уверен, что проблем с финансированием при реализации «Южного потока» не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил после переговоров с премьер-министром Греции Георгиосом ПАПАНДРЕУ.

«Это проект, который осуществляется на рыночных принципах. Акционерами являются три крупнейшие европейские компании: российская, французская и итальянская. И они будут привлекать финансовые ресурсы, необходимые для осуществления этого проекта: денег на рынке да под такие проекты - достаточно. С финансированием никаких проблем нет, вообще никаких проблем», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, заинтересованность многих стран Европы, как минимум, 10 стран очевидна. «У нас с ними подписано межправительственное соглашение», - напомнил он.

В.ПУТИН отметил, что реализация крупных инфраструктурных проектов как «Южный поток» является инструментом преодоления сегодняшних экономических трудностей.

Российский премьер также сказал, что «Южный поток» - это не проект между Грецией и Россией, а крупный международный европейский проект.

В.ПУТИН уверен, что экономические трудности Греции преодолимы.

В свою очередь, Г.ПАПАНДРЕУ заверил, что экономическое положение Греции не повлияет на реализацию греческой части «Южного потока».

«Что касается наших двусторонних отношений, и в частности проекта газопровода «Южный поток», то ситуация, которая сложилась в Греции сегодня, ни в коем случае не повлияет отрицательным образом на развитие этих отношений и конкретного данного проекта. Скорее наоборот, это он будет содействовать их дальнейшей и очень успешной реализации», - заверил Г.ПАПАНДРЕУ.

Он также сообщил, что Греция в настоящий момент готовы к подписанию соглашения о создании проектной компании для реализации «Южного потока».