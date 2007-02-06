В Киргизии произошло землетрясение силой до 5 баллов

В Киргизии сегодня ночью произошло землетрясение, эпицентр которого находился на территории соседнего Узбекистана. Как сообщает «РИА Новости » со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии, в эпицентре стихии, который находился в 70 км к северо-западу от южной столицы Киргизии города Ош, сила толчков достигала 5 баллов по 12-балльной шкале. В Оше ощущались колебания почвы силой в 3 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Кроме того, отмечает агентство, в Узбекистане в ночь с понедельника на вторник снова произошла серия подземных толчков силой около 3 баллов по 12-бальной шкале.

По данным МЧС Узбекистана, жертв и разрушений нет.

Сейсмологи отмечают, что на этой территории фиксируется непрерывная серия мелких подземных толчков. Только за январь трижды, а за февраль дважды были отмечены землетрясения силой в эпицентре от трех до восьми баллов.