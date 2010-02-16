В Бельгии утром началась стихийная забастовка машинистов поездов
12:29, 16 февраля 2010Мир
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Вчера погибли 18 человек
В Бельгии утром началась стихийная забастовка машинистов поездов.
Как сообщают местные СМИ, забастовка охватила большинство локомотивных депо юга Бельгии. Так, закрыты локомотивные депо Монс, Ао, Шарлеруа, Намюр, Брен-Ле-Конт, Льеж и Лувен.
Бельгийские СМИ сообщают об отмене многих поездов в результате забастовки.
Машинисты протестуют против ухудшения условий труда, что, по их словам, может привести к повторению таких трагедий, как та, которая произошла утром 15 февраля на станции Буйзинген неподалеку от бельгийской столицы. В результате столкновения поездов на этой станции погибло 18 человек.
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