В Бельгии утром началась стихийная забастовка машинистов поездов.

Как сообщают местные СМИ, забастовка охватила большинство локомотивных депо юга Бельгии. Так, закрыты локомотивные депо Монс, Ао, Шарлеруа, Намюр, Брен-Ле-Конт, Льеж и Лувен.

Бельгийские СМИ сообщают об отмене многих поездов в результате забастовки.

Машинисты протестуют против ухудшения условий труда, что, по их словам, может привести к повторению таких трагедий, как та, которая произошла утром 15 февраля на станции Буйзинген неподалеку от бельгийской столицы. В результате столкновения поездов на этой станции погибло 18 человек.