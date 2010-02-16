96 тысяч жителей Приднестровья имеют украинское гражданство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игорь СМИРНОВ на пресс-конференции в Москве.

«Уже 96 тысяч наших граждан имеют украинские паспорта», - сказал И.СМИРНОВ.

По его словам, количество граждан с украинскими паспортами быстро увеличивается, но консульство Украины до сих пор не открыто в Тирасполе.

Он отметил, что жители Приднестровья имеют только заграничные паспорта.

И.СМИРНОВ пожелал новоизбранному Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ заботится об украинцах Приднестровья, но при этом не забывать, что «там живет народ Приднестровья».

И.СМИРНОВ также сообщил, что 120 тысяч жителей Приднестровья имеют российское гражданство, а «60% собственности принадлежит российскому капиталу».