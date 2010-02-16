Еврокомиссия хочет улучшить надежность финансовой статистики

Европейская комиссия предлагает меры по улучшению аккуратности и надежности финансовой статистики.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующие предложения были одобрены 15 февраля.

“Это предложение об аудиторских полномочиях Евростата существенно усилит способность ЕС бороться с некорректными докладами о статистических данных”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по экономическим и монетарным делам Олли РЕН.

Предложения, в частности, предусматривают увеличение количества регулярных визитов представителей Евростата в страны-члены ЕС, особенно те, в отношении которых на уровне Евросоюза осуществляется процедура избыточного дефицита бюджета, с целью осуществления всестороннего мониторинга сбора статистических данных.

Предложения будут переданы на утверждение Европарламенту и Совету ЕС.

Предложения Еврокомиссии были разработаны после того, как неожиданно стало известно о том, что дефицит бюджета Греции – одной из стран - членов ЕС и еврозоны – по итогам 2009 года составлял 12,7% ВВП, в то время как, согласно правилам ЕС и еврозоны, дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП страны для сохранения стабильности экономики и, в частности, стабильности валюты евро.