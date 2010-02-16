Янукович выведет украино-российские отношения на качественно иной уровень

Председатель Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ надеется, что Виктор ЯНУКОВИЧ, объявленный Центральной избирательной комиссией новоизбранным Президентом Украины, выведет украино-российские отношения на качественно новый уровень.

Как сообщили УНИАН в Госдуме РФ, об этом говорится поздравительной телеграмме Б.ГРЫЗЛОВА в адрес В.ЯНУКОВИЧА.

«Поздравляю Вас с заслуженной победой на выборах Президента Украины! Стремлению большинства граждан Украины к стабильному и предсказуемому развитию, к выстраиванию подлинно партнерских отношений с Россией в полной мере соответствовали Ваша личная позиция, готовность бороться и умение побеждать в честной борьбе и в рамках закона. Все это определило результаты выборов», - говорится в поздравлении.

«Взвешенность Вашей политики вызывает поддержку и в российском обществе. Мы знаем, что есть множество направлений для развития российско-украинского сотрудничества, потенциал которого огромен. Убежден, что в самое ближайшее время отношения России и Украины выйдут на качественно новый уровень, соответствующий стратегическим интересам народов наших стран», - подчеркивается в телеграмме.

По мнению Б.ГРЫЗЛОВА, особую роль в этом может сыграть сотрудничество между партией «Единая Россия» и Партией регионов.

«Желаю Вам успехов в работе на высоком и ответственном посту Президента Украины!», - говорится в телеграмме.