Президент Узбекистана поздравил Януковича

Президент Узбекистана Ислам Каримов направил поздравительное послание Виктору Януковичу в связи с его победой на выборах президента Украины, сообщил РИА Новости представитель администрации президента Узбекистана.

"Уверен, что при Вашей личной поддержке отношения взаимного уважения и сотрудничества между Узбекистаном и Украиной получат новый качественный импульс, будут динамично развиваться и всесторонне укрепляться во благо народов наших стран", - говорится в послании Каримова.

Президент Узбекистана пожелал Януковичу крепкого здоровья и "всяческих успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Украины - благополучия и процветания".