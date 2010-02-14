Президент Узбекистана поздравил Януковича

14:54, 14 февраля 2010
Мир
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Пожелал благополучия украинскому народу

Президент Узбекистана Ислам Каримов направил поздравительное послание Виктору Януковичу в связи с его победой на выборах президента Украины, сообщил РИА Новости представитель администрации президента Узбекистана.

"Уверен, что при Вашей личной поддержке отношения взаимного уважения и сотрудничества между Узбекистаном и Украиной получат новый качественный импульс, будут динамично развиваться и всесторонне укрепляться во благо народов наших стран", - говорится в послании Каримова.

Президент Узбекистана пожелал Януковичу крепкого здоровья и "всяческих успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Украины - благополучия и процветания".

 

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