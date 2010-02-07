Снегопад в США парализовал работу аэропортов

Снегопад, обрушившийся на восточное побережье США, оставил сотни тысяч людей без электричества, парализовал работу аэропортов и полностью остановил движение на автомагистралях.

Как передает РИА «Новости», толщина снежного покрова в американской столице уже достигает полуметра, не работает большинство магазинов, ресторанов и музеев. В немногих работающих магазинах люди скупают продукты первой необходимости.

Остановлено движение городских автобусов, закрыты все наземные станции метро. Как сообщает управление аэропортами Вашингтона, закрыт расположенный в центре столицы аэропорт имени Рональда Рейгана, а также международный аэропорт имени Даллеса. Прекратил свою работу аэропорт Балтимор-Вашингтон. В аэропорту Даллеса из-за снега обрушилась часть крыши одного из ангаров, в результате чего были повреждены несколько частных самолетов. Никто из людей не пострадал.

Железнодорожная компания Amtrak отменила многие поезда, которые следуют между городами восточного побережья США.

Нынешний снегопад обрушился на восточные штаты США менее чем через два месяца после предыдущего, но может оказаться еще сильней. Снег продолжает идти и, по прогнозам синоптиков, толщина снежного покрова может побить рекорд 1922 года, когда Вашингтон оказался засыпан снегом почти на 70 сантиметров.