Генсек НАТО хочет понять, чем он угрожает России

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН не считает, что Североатлантический союз несет угрозу безопасности России.

Об этом он сказал сегодня, выступая в кулуарах проходящей в Мюнхене международной конференции по безопасности, сообщает Радио Свобода.

А.РАСМУССЕН назвал "не отражающим реальность" включение союза НАТО в список таких угроз. По словам генсека, он намерен затронуть этот вопрос на переговорах с главой МИД России Сергеем ЛАВРОВЫМ.

Как сообщал УНИАН, в военной доктрине РФ, которую 5 февраля утвердил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, главной опасностью для России названо расширение НАТО.