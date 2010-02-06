Черноморский Флот пополнится фрегатами и подлодками

Боевой состав Черноморского флота (ЧФ) пополнится до 2015 года новыми кораблями типа "фрегат" и дизельными подводными лодками, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель штаба ЧФ. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в ближайшие пять лет в состав ЧФ войдут, как минимум, два корвета и три подводные лодки.

"Согласно утвержденной кораблестроительной программе и программе вооружений до 2015 года Черноморский флот должен пополниться двумя фрегатами и тремя дизельными подлодками", - сказал адмирал.

Он подчеркнул, что речь идет именно о кораблях дальней морской зоны типа "фрегат", а не "корвет", которые предназначены для действий в ближней морской зоне и вблизи системы базирования.

"Нужно понимать, что оперативная зона Черноморского флота - это все Средиземноморье, а не только Черное море. Кроме того, перед ВМФ РФ и перед Черноморским флотом, в частности, стоит задача борьбы с пиратством у берегов Африканского Рога. Такие задачи могут выполнить только корабли дальней морской зоны типа "фрегат" с универсальным вооружением, - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил заявление, сделанное главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Владимиром Высоцким в июле 2009 года в Севастополе о том, что с 2010 года для ЧФ будут каждый год закладываться по одному кораблю дальней морской зоны и подводной лодке.

"Для ближней морской зоны у Черноморского флота и сейчас достаточно сил и средств противодействия, а кораблей дальней морской зоны им не хватает. Этот недостаток и призваны исправить новые фрегаты", - сказал представитель штаба ЧФ.

Он также подчеркнул, что перевооружение ЧФ никак не связано с возможным размещением в Румынии американских противоракет.

"Черноморский флот участвует во многих миротворческих операциях и учениях, таких как "Блэксифор", "Черноморская гармония" и других, поэтому его боеготовность связана в первую очередь с выполнением этих задач", - сказал адмирал.