Медведев подписал новую военную доктрину России

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил новую военную доктрину страны, а также документ "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания до 2020 года". Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с постоянными членами Совета безопасности России, передает РИА «Новости».

Как напоминает Лента.ру, 1 февраля 2010 года секретарь Совбеза Николай ПАТРУШЕВ сообщал, что доктрина готова и принята, и ее осталось лишь утвердить президентским указом. После этого текст документа должен быть опубликован.

Ранее Н.ПАТРУШЕВ рассказывал о том, какие положения войдут в новую редакцию российской военной доктрины. В частности, документ предусматривает возможность нанесения упреждающего ядерного удара по агрессору в критических для национальной безопасности ситуациях. При этом применять ядерное оружие при отражении агрессии с применением обычных средств поражения Россия сможет не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже в локальной войне. Отметим, что схожие принципы декларировались и в предыдущей версии доктрины, принятой в 2000 году.

Новый документ содержит ряд новых требований к российскому оборонно-промышленному комплексу, в частности - требование унификации вооружений и комплектующих для них для экономии средств. Важнейшей задачей России в доктрине названы предотвращение и сдерживание любых вооруженных конфликтов.