Президент Польши считает указ Ющенко о Бандере вредным

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ считает вредным для польско-украинских отношений присвоение главой Украинского государства Виктором ЮЩЕНКО лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

Об этом говорится в заявлении Л.КАЧИНЬСКОГО, размещенном на официальном сайте его канцелярии.

«Последние действия Президента Украины идут во вред процессу исторического диалога и сплочения. Текущие политические интересы победили историческую правду», отмечается в заявлении польского президента.

Л.КАЧИНЬСКИЙ отметил, что большинство поляков негативно относятся к ОУН-УПА, от рук которой во времена Второй мировой войны погибли «свыше 100 тысяч поляков только потому, что они были поляками».

В то же время глава Польского государства призвал не забывать, что постоянное и сильное партнерство «суверенных, свободных и демократических» Польши и Украины является «долгосрочным государственным интересом» обоих государств.

Как сообщал УНИАН, 22 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил проводнику ОУН С.Бандере звание Героя Украины.

Польские власти первые дни не комментировали это решение.

Первые комментарии появились из канцелярии Президента Польши, министр по международным вопросам которой Мариуш ХАНДЗЛИК, выразил удивление этим решением, подчеркнув, что поляки ожидали большей «деликатности» от украинских властей.

В Польше С.Бандера ассоциируется с событиями на Волыни в 1943 году, когда отряды УПА пытались освободить территории нынешних западных областей Украины от польского населения, в результате чего дошло до взаимных кровавых конфликтов.

Между тем сам С.Бандера, которого немецкие власти арестовали после провозглашения независимости Украины в 1941 году, находился в немецкой тюрьме до окончания Второй мировой войны.