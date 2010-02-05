Касьянов отмечает рост протестных настроений в России

Один из лидеров российской оппозиции Михаил КАСЬЯНОВ отмечает рост протестных настроений в российском обществе.

Такую мысль он выразил в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе, комментируя демонстрацию протеста, состоявшуюся в минувшее воскресенье, 31 января, в Калининграде, собравшую около 10 тыс. человек.

«Ну, прежде всего, в Калининграде, конечно, это те события, которые мы ожидали еще раньше. На Дальнем Востоке они были, примерно с год назад, теперь в Калининграде, и связаны они, прежде всего, с непродуманными действиями российских властей в экономической сфере», - сказал М.КАСЬЯНОВ.

«То, что эти демонстрации, и это недовольство уже выливается в политические лозунги, такие как «Долой правительство области!», «Долой правительство России!», это говорит о том, что общественное мнение и протестные настроения в обществе растут с каждым днем», - добавил он.

Вместе с тем, по словам российского оппозиционера, власть России не слышит этого, и пытается искать не причины возникновения недовольства, а ответы на вопросу по поводу того, как такой большой митинг мог быть организован и проведен.

«Они борются с тем, как власти местные разрешили и просмотрели такое напряжение. Но не думают о том, почему же народ так взволнован. Это стандартная характеристика нынешней власти – упрощать все и исполнять тот подход к решению проблем, который звучит примерно так: «Держать всех в узде», - сказал М.КАСЬЯНОВ.

Он также выразил мнение, что слеждствием митинга протеста в Калининграде станет лишь усиление давления на граждан и укрепление правоохранительных органов и надзора.