Беларусь не заинтересовали украинские газохранилища

Беларусь и Украина пока не обсуждают возможности совместного использования украинских ПГХ - посол

Киев. 4 февраля. УНИАН. Беларусь и Украина пока не обсуждают возможности совместного использования украинских подземных газовых хранилищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО на пресс-конференции в Киеве.

«Такой острой необходимости на сегодняшний день нет. У нас есть одно свое хранилище, а второе хранилище строится», - сказал В.ВЕЛИЧКО.

По его словам, для использования подземных газовых хранилищ Украины стороны должны урегулировать вопросы, связанные со ставкой арендной платы, а также с вопросами таможенного оформления. «Вопрос не очень простой. Так не может быть, что мы по-доброму договоримся, мы вам поставим, а вы нам потом вернете», - добавил В.ВЕЛИЧКО.

«Как известно, газ поступает из другой страны, в частности, из России, и если он поступает в газовое хранилище другой страны, то должен проходить таможенное оформление, так называемую таможенную очистку», - пояснил В.ВЕЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, 20 января 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО сообщил, что Украина предлагает Беларуси изучить возможность освоения украинских газовых хранилищ, пояснив при этом, что речь идет о хранилищах, которые находятся на территории Украины неподалеку от границы с Беларусью.

2 июня первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО заявил, что Беларусь заинтересована в размещении и хранении в украинских подземных хранилищах газа до 3 млрд. кубометров природного газа в год.