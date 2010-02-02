В России - очередной взрыв на железной дороге

В России произошел очередной взрыв на железной дороге.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

«Установлено, сегодня примерно в 04 часа 15 минут на перегоне станций Броневая – Лигово (под Санкт-Петербургом - УНИАН) Октябрьской железной дороги при движении автомототрисы произошел взрыв на железнодорожных путях. В результате взрыва причинен незначительный вред здоровью машиниста, он госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом: ушиб ноги. На месте взрыва образовалась воронка диаметром в 1 метр, насыпь не разрушена, мототриса, представляющая из себя небольшой самоходный вагон, не повреждена. По предварительным оценкам специалистов, мощность взрывного устройства не превышала 200 граммов в тротиловом эквиваленте», говорится в сообщении.

Северо-Западным следственным управлением на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ) по факту взрыва на Октябрьской железной дороге в районе перегона станций Броневая – Лигово.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления, а также лица (или лицо), его совершившие.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2009 г. потерпел катастрофу скорый поезд № 166 «Невский экспресс» сообщением Москва - Санкт-Петербург. В соответствии с основной версией правоохранительных органов, причиной катастрофы стал теракт. По последним данным, в результате аварии «Невского экспресса» погибли 27 человек.

30 ноября прошлого года в Дагестане взорвано железнодорожное полотно при прохождении пассажирского поезда «Тюмень-Баку».