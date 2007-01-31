Лукашенко называет заявления Путина спектаклем на уровне Президента

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО называет заявления своего российского коллеги Владимира ПУТИНА о субсидировании белорусской экономики «спектаклем на уровне Президента».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы белорусского государства, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил во время встречи с лидером российских коммунистов Геннадием ЗЮГАНОВЫМ.

«Спектакль на уровне Президента – это просто смешно. Это абсурдные расчеты российского руководства, в соответствии с которыми получилось, что РФ якобы поддерживает Беларусь в размере 41% белорусского бюджета», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси подчеркнул, что белорусская сторона предложила закупать российскую нефть по мировым ценам. «Они (Россия - УНИАН) нам предлагают нефть на 10-20 долларов выше мировой цены. Для нас это тоже деньги. Это до 500 миллионов долларов в год мы должны переплатить. Да мы в прошлом году покупали на 40-80 долларов дороже нефть, чем Украина. Что это за политика у России?», - поинтересовался он.

Как сообщал УНИАН, Президент России В.ПУТИН 15 января заявил, что объем поддержки белорусской экономики со стороны России в 2007 году составит 5,8 млрд. долларов. По расчетам В.ПУТИНА, поддержка Россией экономики Беларуси составляет более 40% от объема государственного бюджета Беларуси. «Если вспомнить, что, по данным нашего Минфина, весь бюджет Беларуси в 2007 году в долларовом эквиваленте - это около 14 миллиардов, то наша поддержка выражается в цифре примерно 41 процент. Согласимся, что это много», - сказал Президент России.

Также Президент Беларуси заявил о массированной атаке на Беларусь со стороны российских СМИ и руководства России.

«Правда состоит в том, что мы не можем оголтело бежать в Россию, в Москву по той причине, что этого не хочет Москва, российское руководство. Сколько можно? Это не сейчас началось. Камни швыряли в нас со времен первого Президента России (Бориса ЕЛЬЦИНА – УНИАН). Были тогда определенные нюансы, но мы всегда договаривались, он любил Беларусь, белорусов. Сейчас же не первый год идет массированная атака на Беларусь. Какая страна, экономика может дважды за последние два года выдержать двойное увеличение цены на природный газ? В 2004-м – помните, когда нам «закрыли кран» в 25-ти градусный мороз? - в два раза увеличили цену на газ одномоментно. Сейчас – почти в два с половиной раза увеличили цену на газ. И по нефти довели такую цену, что мы на каждой тонне при нашей переработке – у нас суперсовременные заводы – 90 долларов имеем убытка. Кто такую нефть будет покупать?», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

При этом, А.ЛУКАШЕНКО признал ориентированность Беларуси только на российский рынок ошибкой в реализации своей внешней политики. «Мы «летели» на одном крыле. Мы в угоду России всегда были в одной лодке с ней. Мы никогда не поддавались на заманивания «на ту сторону». Если бы мы проводили прозападную политику, здесь давно бы стояли натовские войска. Раньше, чем в другой стране, они были бы здесь. Однако мы всегда были с Россией», - заявил он.

«Мы терпели, но когда нам петлю накинули на шею – кто будет это терпеть? Поэтому мы признаем: плохо, что у нас декларированная внешняя многовекторная политика – а она другой быть не может – состоялась одновекторной. Мы говорим, что нам очень важно налаживать отношения с Западом. И этот конфликт с Россией - не причина, даже не повод. Европа сейчас увидела: она, оказывается, тоже зависима от Беларуси. Потому что все артерии, особенно нефтяные, идут через Беларусь. Почти 80 миллионов тонн нефти мы качаем на Запад. Сотни миллионов тонн грузов по нашей территории идут туда и обратно. Европа по-новому оценила Беларусь. Возникла новая ситуация. И в данной ситуации, когда меня спросили «Как ты это видишь?», я честно высказался. Да, нам надо срочно диверсифицировать отношения. И когда мне задают вопросы, как бы было, если бы здесь были американские, немецкие инвесторы, говорю – конечно, Россия так бы себя не вела», - сказал глава белорусского государства.

При этом А.ЛУКАШЕНКО опроверг утверждения российских СМИ о его заигрывании с Западом. «Вы хотите нас называть форпостом России на Западе – называйте. Мы от этого никогда не отказывались. Но это тоже чего-то стоит. Поэтому это досужие разговоры, мол, ЛУКАШЕНКО флиртует с Западом. Я ни с кем не флиртую. Я просто предлагаю: давайте каменную стену разрушайте и будем разговаривать. Диверсификация экспорта и отношений - это классическая вещь. Не может государство быть зависимо только от одной страны. Видите, к чему это привело», - добавил он.

«Нас начинают душить, травить, над нами просто издеваются – вы видите, что происходит в средствах массовой информации. Они же это делают по указке. Когда я должен был приехать в Москву, мы попросили зал, чтобы Президент (А.ЛУКАШЕНКО- УНИАН) смог ответить на вопросы журналистов - интерес был большой, так опечатали помещения некоторых информагентств, чтобы только не состоялась пресс-конференция. Вот вам российская демократия, поведение российского руководства», - сообщил А.ЛУКАШЕНКО лидеру российских коммунистов.