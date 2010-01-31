Немцов и другие оппозиционеры задержаны в Москве

На Триумфальной площади в Москве сотрудники милиции задержали около 30 человек, участвующих в несанкционированной акции оппозиции в защиту 31 ст. Конституции, сообщает «Газета.Ru».

Среди задержанных оказались Борис Немцов, правозащитники Лев Пономарев, Олег Орлов, активист оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, Всеволод Чернозуб, лидер движения «Мы» Роман Доброхотова. Все задержанные были помещены в автозак, который должен доставить их в ОВД «Китай-Город».

Милиция разделила территорию Триумфальной площади на сектора и не позволяет собравшимся беспрепятственно передвигаться по площади.

В общей сложности в акции приняли участие не менее 200 человек, среди которых были глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, директор Сахаровского центра Юрий Самодуров и другие.