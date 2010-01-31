Дипломаты готовы помогать осужденному в Гонконге капитану

Украинские дипломаты готовы оказать правовую помощь осужденному в Гонконге капитану судна «Нафтогаз-67» Юрию КУЛЕМЕСИНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО сообщил на брифинге в Винницкой области.

«Нашему капитану уже была оказана и правовая, и дипломатическая помощь. И если семья и сам капитан решат подавать апелляцию, то наши дипломатические представительства получили абсолютно четкие инструкции по продолжению предоставления всего спектра дипломатической и правовой защиты, который мы можем предоставить», - сказал министр.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что «на сегодняшний день защита правовых и законных интересов украинских граждан находится в числе первых приоритетов деятельности МИД». «И это касается не только ситуации в Гонконге», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, суд Гонконга признал украинского капитана судна «Нафтогаз-67» совиновником гибели 18 моряков в марте 2008 года. 15 января 2010 г. украинский капитан осужден к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Справка УНИАН. Буксир и сухогруз столкнулись 22 марта 2008 года в условиях тумана вблизи побережья Гонконга. «Нафтогаз-67» затонул за считанные минуты. На его борту находилось 25 человек. Удалось спастись только шести украинцам и гражданину Китая.

Суд решил, что у буксира и сухогруза было «достаточно времени», чтобы избежать столкновения, но они стали что-то делать только за минуту до него.