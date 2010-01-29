Газпром стал монополистом на польском рынке

Российская компания "Газпром" и польская PGNiG окончательно согласовали условия нового долгосрочного контракта до 2037 года.

Как сообщает Лента.русо ссылкой на агентство Dow Jones, "Газпром" обязался поставлять в Польшу до 10,2 миллиарда кубометров газа по польским стандартам ежегодно (11 миллиардов кубометров по российским стандартам).

Учитывая, что всего в Польше потребляется 14 миллиардов кубометров, из которых 30 процентов страна добывает самостоятельно, "Газпром" стал фактически единоличным экспортером газа в Польшу. Об этом пишет польский портал Parkiet.com. В 2008 году "Газпром" продал в Польшу более восьми миллиардов кубометров.

По данным РИА Новости, стороны также согласовали и условия транзита газа. Теперь "Газпром" вообще не должен будет платить за транспортировку газа по территории Польши, однако вместо этого он снизит цены на газ для PGNiG.

Газ в Польшу из России поставляется по долгосрочным контрактам по договору от 1993 года и поправкам от 2003 года. Срок прежнего контракта с Польшей истекал в 2022 году. Его было решено продлить на 15 лет еще в октябре 2009 года, однако детали нового договора известны не были.

В Польше "Газпрому" принадлежит 48 процентов компании Europolgaz, оператора местного участка газопровода "Ямал-Европа". Еще 48 процентов принадлежало самой PGNiG, а 4 процента - частным инвесторам. В 2009 году "Газпром" инициировал переговоры об увеличении своей доли в Europolgaz, а в октябре министр энергетики России Сергей ШМАТКО заявил, что договоренность была достигнута. Это открыло путь к подписанию документов об увеличении поставок газа в Польшу.