Руководство ЕС едет ставит знак на границе Украины и Молдовы

29 января министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО примет участие в торжественной церемонии установки первого промежуточного пограничного знака на центральном (приднестровском) участке украинско-молдавской границы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, 29 января в соответствии с достигнутыми договоренностями в селе Большая Кисница (Ямпольский район, Винницкая область) при участии П.ПОРОШЕНКО и вице-премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Юрия ЛЯНКЕ состоится торжественная церемония установки первого промежуточного пограничного знака на центральном (приднестровском) участке украинско-молдавской государственной границы, которой начнется процесс завершающего этапа обустройства и договорно-правового оформления (демаркации) украинско-молдавской государственной границы.

Предусматривается, что в мероприятии также примут участие глава Дипломатической миссии в Украине председательствующей в ЕС Испании, высокие должностные лица Представительства ЕС в Украине и миссии EUBAM (Миссии Еврокомиссии по оказанию помощи в вопросах границы Украине и Республике Молдова), а также представители местных органов власти и СМИ.

В рамках торжественной церемонии предусматривается подписание Плана консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова на 2010 год.