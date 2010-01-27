На Гаити спасли мужчину, который провел 14 дней под завалами

Американские военнослужащие спасли из-под завалов дома в центре Порт-о-Пренса мужчину, который провел 14 дней в вынужденном заточении после разрушительного землетрясения на Гаити.

35-летний гаитянин, покрытый грязью и пылью и фактически нагой, однако без видимых ранений, был немедленно отправлен в столичную больницу. Спасатели назвали настоящим чудом то, что ему удалось выжить, сообщает NEWSru.

Счастливое спасение наступило ровно две недели спустя после землетрясения, которое унесло жизни более 150 тысяч человек и оставило без крыши над головой, голодными и ранеными еще сотни тысяч гаитян.