Немец выиграл в лотерею почти 12 миллионов евро
17:45, 18 января 2010Мир
1222 0
Играет уже давно...
Житель земли Баден-Вюртмеберг выиграл в лотерею "6 из 49" 11,8 миллиона евро, сообщает FAZ. Ему удалось правильно угадать шесть чисел 6, 7, 12, 17, 18, 34 и только у него последняя цифра номера игрового талона совпала с суперчислом 4.
Еще три человека, угадавшие шесть чисел, но которым "не повезло" с суперчислом, получили по 1,8 миллиона евро. 116 человек, угадавшие пять чисел и специальное дополнительное число получили по 12,3 тысячи евро.
Как передает Лента.ру, сорвавший джекпот немец давно уже играет в лотерею. У него есть специальная карта клиента лотереи, на которую в ближайшее время ему и будет перечислен выигрыш.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter