Немец выиграл в лотерею почти 12 миллионов евро

Житель земли Баден-Вюртмеберг выиграл в лотерею "6 из 49" 11,8 миллиона евро, сообщает FAZ. Ему удалось правильно угадать шесть чисел 6, 7, 12, 17, 18, 34 и только у него последняя цифра номера игрового талона совпала с суперчислом 4.

Еще три человека, угадавшие шесть чисел, но которым "не повезло" с суперчислом, получили по 1,8 миллиона евро. 116 человек, угадавшие пять чисел и специальное дополнительное число получили по 12,3 тысячи евро.

Как передает Лента.ру, сорвавший джекпот немец давно уже играет в лотерею. У него есть специальная карта клиента лотереи, на которую в ближайшее время ему и будет перечислен выигрыш.