Новым президентом Чили стал кандидат от «правых»

Лидер правого оппозиционного "Альянса за Чили" Себастьян ПИНЬЕРА победил во втором туре президентских выборов, который состоялся в Чили в воскресенье, 17 января.

Как передает NEWSru, после подсчета 99,2% бюллетеней, он набрал 51,6% голосов, а его оппонент - кандидат от левоцентристской коалиции "Объединение за демократию" Эдуардо ФРЕЙ - 48,4%.

Последний уже признал свое поражение на выборах и поздравил С.ПИНЬЕРУ с победой, которую можно назвать исторической, так как она положила конец 20-летнему правлению в Чили левоцентристской коалиции.

Более того, кандидат от правых ни разу не побеждал на выборах в этой латиноамериканской стране за последние 50 лет.

"Я горжусь чилийской демократией, которая на этих выборах продемонстрировала свою зрелость", - заявил С.ПИНЬЕРА после обнародования результатов голосования.

С победой его успела поздравить и действующая глава государства Мишель БАЧЕЛЕТ.

С.ПИНЬЕРА - известный в Латинской Америке предприниматель, главный акционер чилийской авиакомпании "ЛАН", телевизионного канала и самого популярного футбольного клуба Чили. Его состояние оценивается в 1 млрд. долларов. В прошлом году имя С.ПИНЬЕРЫ вошло в список самых богатых людей мира, который публикует американский журнал Forbes. Этого 60-летнего предпринимателя часто называют "чилийским Берлускони", сравнивая его с премьер-министром Италии.

Инаугурация нового президента состоится 11 марта.