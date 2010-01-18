В украинском посольстве в США отмечена низкая явка

Посольство Украины в США заявляет о низкой явке на выборах президента, передает РИА «Новости».

«До настоящего времени проголосовали около 100-120 человек из (стоящих на консульском учете) 7 тыс. Явка стандартная, активность чуть ниже, чем на парламентских выборах. Здесь никогда не было высокой явки», - сказал глава избирательной комиссии Олег ВОЛОШИН.

В США открыты четыре избирательных участка по выборам Президента Украины: один в посольстве в Вашингтоне и три в консульствах в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. О.ВОЛОШИН не назвал показателей явки на других участках в США, однако предположил, что она такая же низкая. «Пока трудно сказать. Предполагается, что явка не совсем высокая, к тому же избирательные округа объединяют много штатов», - отметил глава комиссии. По его словам, людям часто бывает невозможно добраться до избирательного участка из отдаленных населенных пунктов штата или соседних штатов.