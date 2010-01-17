Турция заинтересована в активности украинских ВМС в Черном море
Новый посол знакомится с правительством
Турция заинтересована в активности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Черноморском регионе.
Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом заявил новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ во время встречи с вр.и.о. министра обороны Украины Валерием ИВАЩЕНКО, которая состоялась в пятницу в Киеве.
Во встрече также принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван СВИДА.
Говоря о перспективных направлениях развития двустороннего военного сотрудничества двух стран, В.ИВАЩЕНКО отметил, что украинское оборонное ведомство заинтересовано в проведении военно-политических консультаций по вопросам безопасности в Черноморском регионе, обмене опытом в вопросах реформирования и развития вооруженных сил, создании современной системы кадрового менеджмента.
В свою очередь посол подчеркнул, что для обеих стран безопасность в Черноморском регионе является одной из главных задач и выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет активным участником и контрибьютором таких инициатив безопасности в регионе, как “Blackseafor” и операция “Черноморская гармония”.
Начальник Генштаба ВСУ отметил высокий уровень военного сотрудничества между обеими странами и с целью дальнейшего развития этих отношений предложил активизировать участие в двусторонних и многонациональных учениях, продолжить практику дружеских визитов кораблей ВМС обеих стран в порты Украины и Турции.