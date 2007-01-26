Генассамблея ООН поставит на голосование резолюцию по Холокосту

Генассамблея ООН поставит в пятницу на голосование резолюцию по Холокосту, осуждающую отрицание или приуменьшение масштабов уничтожения евреев нацистами.

Как передает РИА «Новости», проект резолюции накануне Международного дня памяти жертв Холокоста внесли США, однако документ нашел поддержку и соавторство многих государств.

Посол США Алехандро ВУЛФФ сообщил журналистам, что поводом для резолюции стала международная конференция в Тегеране, поставившая под сомнение число жертв нацизма.