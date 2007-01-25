Объявлены результаты выборов в сербский парламент

Республиканская избирательная комиссия в четверг вечером, за несколько минут до истечения положенного по закону времени, сообщила окончательные результаты выборов в Народную Скупщину (парламент) Сербии, состоявшихся в минувшее воскресенье.

Наибольшее число голосов набрала Сербская радикальная партия, возглавляемая находящимся под следствием в тюрьме Гаагского трибунала Воиславом Шешелем - 28,59% от числа проголосовавших граждан.

"Демократическая партия" президента страны Бориса Тадича получила 22,71% голосов, коалиция "Демократическая партия Сербии - Новая Сербия" во главе с премьер-министром страны Воиславом Коштуницей - 16,66%.

Три другие партии, преодолевшие необходимый 5-процентный барьер, значительно отстали от лидеров. Так, партия "Г-17 плюс" набрала 6,82%, Социалистическая партия Сербии - 5,64% и коалиция четырех партий, возглавляемая Либерально-демократической партией, - 5,31% голосов избирателей.

В парламенте будут представлены и пять партий национальных меньшинств - венгров, цыган и албанцев, прошедшие в высший законодательный орган страны по специальным квотам. Лучший результат в этой категории показал Союз венгров Воеводины - 1,30% голосов.

Согласно данным РИК , в седьмых по счету многопартийных парламентских выборах приняли участие 60,56% из 6 миллионов 653 тысяч внесенных в списки граждан. Столь высокая явка не отмечалась с 1990 года, когда к избирательным урнам пришло более 70% избирателей.

Комментируя окончательные итоги выборов, наблюдатели в Белграде отмечают, что фактически их победителем следует считать не националистическую партию сербских радикалов, прибавившую по сравнению с предыдущими выборами менее одного процента голосов, а "Демократическую партию" Тадича, за которую проголосовали на 10% граждан больше, чем в 2003 году. Самые же большие потери (4,6%) понесла партия "Г-17 плюс", лидером которой является бывший министр финансов Младжен Динкич.