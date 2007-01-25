Правительство США призывает Ющенко и Януковича к компромиссу

Правительство США призывает Президента и премьер-министра Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА к достижению компромисса по закону о Кабинете министров.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН заявил посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

«С нашей точки зрения, диалог, сотрудничество и компромисс по всем вопросам, важным для Украины, являются лучшим способом продвижения. Как и ранее, мы продолжаем призывать Президента и премьер-министра сотрудничать и говорить в один голос, чтобы наилучше представлять интересы украинского народа», - сказал В.ТЕЙЛОР.

Посол также подчеркнул, что правительство США наблюдает за политическими событиями в Украине с большой заинтересованностью. «Насколько мы понимаем, существуют определенные конституционные вопросы по распределению власти, которые сейчас отрабатываются. Правительство США поддерживает решение этих вопросов демократическим и конституционным способом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент В.ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

24 января премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что вскоре будет найден компромисс в отношении закона о Кабмине между ветвями власти. Он не исключил, что предложения Президента Украины В.ЮЩЕНКО к закону о Кабмине могут быть учтены, но в виде поправок к уже принятому закону.

В тот же день представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ заявил, что В.ЮЩЕНКО нарушит Конституцию, если согласится сначала подписать закон о Кабинете министров, а уже потом вносить в него отдельные поправки.