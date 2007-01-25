В России гранты Сороса приравняют к взяткам

Депутаты Госдумы в пятницу намерены внести поправки в закон "О правительстве РФ", согласно которым государственные и муниципальные служащие не смогут больше получать средства от иностранных физических и юридических лиц, в том числе за научную, творческую и преподавательскую деятельность, об этом сообщил председатель нижней палаты парламента.

"Вводится запрет на получение средств от иностранных государств, иностранных граждан и лиц без гражданства", - пояснил Грызлов. По словам Грызлова, если сегодня госслужащий, например, получает деньги "от Петрова или Сидорова, то это взятка, а если - от Сороса, то это грант". Грызлов заявил, что подобная ситуация недопустима.

Спикер обратил внимание на то, что сейчас госслужащий может иметь вторую оплачиваемую работу, в том числе научную, творческую, преподавательскую. "Но даже для этих видов деятельности запрещается получение средств от иностранных юридических и физических лиц", - подчеркнул он.

Как сказал Грызлов, в нынешней ситуации госслужащие, получающие деньги от иностранцев, как бы соответствуют тезису "слуга двух господ", и, более того, их уже можно называть "не государственными служащими, а загранслужащими".

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