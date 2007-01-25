Самый дорогой дом в мире стоит 155 миллионов долларов (фото)

Самый дорогой особняк мира будет стоить 155 миллионов долларов, а его площадь составит 4900 квадратных метров, пишет Forbes. Дом из камня и дерева строит миллиардер Тим Бликсет (Tim Blixseth), торгующий лесом и недвижимостью. Проект самого дорогого дома создал архитектор Джерри Локати (Jerry Locati).

В здании, к которому прилагается почти 650 тысяч квадратных метров земли на принадлежащем Бликсету курорте Yellowstone Club в американском штате Монтана, будет десять комнат и внутренний бассейн, который превращается во внешний при помощи скользящей стеклянной стены.

В настоящий момент дом завершен на 70 процентов. Окончание работ планируется в течение ближайших 14-15 месяцев.

В прошлом году самым дорогим домом мира, по данным Forbes, было поместье Updown Court, находящееся Уиндлсхеме, Англия. В нем насчитывается 103 комнаты и пять бассейнов.

Лента.ру

Фото Forbes