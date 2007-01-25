Убийце Литвиненко отмерили всего 3 года жизни

Олег Гордиевский

Бывший полковник советской разведки, работавший на английскую MI6, Олег Гордиевский в интервью газете "Московский Комсомолец" заявил, что предполагаемый убийца Александра Литвиненко, подложивший ампулу с полонием, умрет через три года от белокровия. Смерть, но только через пять лет, он предрек и двум другим фигурантам дела - предпринимателям Дмитрию Ковтуну и Андрею Луговому.

Они, по словам Гордиевского, проводили "репетицию убийства" в японском баре "Итцу". Бывший разведчик заявил, что Луговой и Ковтун заходили в это кафе как во время "репетиции", то есть до 1 ноября, так и в день встречи Литвиненко со своим информатором Марио Скарамеллой. "Они скорее всего репетировали во всех возможных местах и старались представить, как все произойдет" - заявил Гордиевский, отметив, что Луговой и Ковтун "получили очень слабую дозу" и сейчас их хотят представить в роли жертв отравления.

Собеседник "МК" так прокомментировал утверждение Лугового о том, что на встрече с Литвиненко не было четвертого человека: "Наверное, таким образом он показывает, что это он убил Литвиненко, что он единственный кандидат на роль убийцы. Он хочет присвоить славу убийцы, чтобы получать более крупную пенсию".

Ранее Олег Гордиевский сообщил журналистам о приметах некоего "нелегала", убившего, по его словам, Литвиненко. Этот агент - "темноволосый азиат" - якобы прилетел в Лондон из Гамбурга, использовав подложный паспорт. В интервью "МК" бывший сотрудник КГБ заявил, что узнал приметы убийцы "из немецкой прессы", после чего пересказал эту информацию английским журналистам.

Далее Гордиевский заявил, что отравитель Литвиненко начал "готовиться и тренироваться" с февраля-апреля 2006 года. "И в Лондон ездил, везде ходил, все изучал", - пояснил в интервью "МК" бывший разведчик. На вопрос, откуда такая информация, Гордиевский заявил: "Я не могу сказать, откуда я все знаю. Но это точно".

Олег Гордиевский также был одним из близких друзей покойного экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В начале 1980-х Гордиевский совмещал работу резидента КГБ в Лондоне и агента британской внешней разведки MI6. В 1985 разоблачен и вызван в Москву, но сумел бежать обратно в Великобританию. Заочно приговорен к смертной казни. В настоящее время занимается историей разведки.

Лента.ру