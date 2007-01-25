Ковтуна и Лугового не могут обвинить в убийстве Литвиненко

Результаты следствия по делу двух человек, подозреваемых в заговоре с целью убить российского экс-агента КГБ Александра Литвиненко, на следующей неделе будут направлены в прокуратуру Британии. Детективы полагают, Литвиненко был отравлен дважды, так как убийцы решили, что использовали недостаточное количество радиоактивного вещества полоний-210, чтобы убить его с первого раза.

В материалах полиции содержатся свидетельства против двух российских бизнесменов, тоже бывших агентов КГБ Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Оба в данный момент находятся в России и отрицают свою причастность к убийству Литвиненко, пишет The Independent.

Напомним, Литвиненко почувствовал себя плохо в ночь на 1 ноября и умер 23 ноября в лондонской больнице. Следователи Скотланд-Ярда побывали в Москве, но им разрешили ограниченный доступ к Ковтуну и Луговому. По этой причине, а также из-за отказа России выдать подозреваемых Великобритании почти наверняка Служба королевского прокурора не выдвинет никаких обвинений, заключает издание.

Ранее издание The Financial Times сообщало, что британская полиция подготовила досье с материалами следствия для передачи в королевскую прокуратуру. Как отметило издание, вероятно, люди, подозреваемые в причастности к убийству Литвиненко, установлены. Теперь служба уголовного преследования должна убедиться, что для предъявления обвинения в британском суде существуют твердые основания.

Между тем британская полиция не хочет давать согласие на просьбы России разрешить допрос нескольких эмигрантов, в числе которых предприниматель Борис Березовский и эмиссар чеченских боевиков Ахмед Закаев. Полиция сочла, что доказательств связи данных эмигрантов с "делом Литвиненко" нет, и русские больше заинтересованы в допросе Березовского по другим ведущимся против него делам. В частности, его обвиняют в мошенничестве.

В свою очередь, Генеральный прокурор России намекнул, что предоставит британским детективам разрешение вернуться в Москву для расследования смерти Литвиненко только после того, как российским следователям будет позволено побывать в Лондоне. Москва несколько раз пыталась добиться от Великобритании экстрадиции Березовского, который бежал из страны в 2000 году и получил убежище в Британии.

newsru