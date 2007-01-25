Министр обороны Эквадора с дочерью погибла в авиакатастрофе

Гвадалупе Ларрива. Фото AFP

При столкновении двух военных вертолетов в Эквадоре погибла министр обороны страны, 50-летняя Гвадалупе Ларрива, а также ее 17-летняя дочь и пять военнослужащих. Об этом в четверг сообщает агентство France Presse.

Катастрофа произошла в 9 часов вечера среды по местному времени (5 утра по московскому) около военной базы Манта на побережье Тихого океана, в 275 километрах к юго-западу от эквадорской столицы Кито. США активно использует Манта в борьбе против наркоторговли в тихоокеанском регионе.

Вертолеты выполняли военные маневры и столкнулись в воздухе, все находившиеся в них пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели уже обнаружили тела двоих мужчин и девушки. Президент страны Рафаэль Корреа, посетивший место аварии, официально подтвердил гибель министра.

Гвадалупе Ларрива стала первой женщиной в должности министра обороны Эквадора 15 января 2007 года. До этого она исполняла обязанности главы социалистической партии, в которую она вступила 19 лет назад. Ларрива работала в университете преподавателем истории и географии, у нее осталось двое детей.

Лента.ру