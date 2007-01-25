Должников за услуги ЖКХ переквалифицируют в дворники

Руководители коммунальных предприятий Фрунзенского района Владивостока предложили неплательщикам отработать долги за услуги ЖКХ, став на время уборщиками и дворниками.

Как передает в четверг РИА Новости, задолженность жителей района составила около 20 миллионов рублей, в связи с чем началась разработка нового механизма взаимодействия граждан и коммунальных предприятий.

В обмен на списание долга неплательщики смогут поучаствовать в уборке подъездов и придомовых территорий в удобное для них время, по договоренности с обслуживающей организацией. Администрация города считает, что выполнение общественно полезных работ является оптимальным способом погашения задолженности.

Лента.ру