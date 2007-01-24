Накануне отлета в Швейцарию Янукович советовался с послам Германии и Англии

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с Послом Германии в Украине Райнгардом ШЕФЕРСОМ подготовку заключения нового рамочного договора между Украиной и ЕС на замену Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

„Ми рассчитываем на последующую поддержку Германией евроинтеграционных стремлений Украины, особенно, во время председательства вашей страны в ЕС в первом полугодии 2007 года”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, Посол Германии в Украине Р.ШЕФЕРС выразил надежду, что ряд двусторонних мероприятий на высоком уровне, запланированных на 2007 год, даст существенный импульс развитию украинско-немецкого сотрудничества.

Также был обсужден предстоящий визит премьер-министра Украины в Германию.

Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что Украина заинтересована в углублении украинско-британского сотрудничества в энергетической сфере. Как сообщает пресс-служба, об этом он сказал сегодня на встрече с Послом Великой Британии в Украине Тимоти БАРРОУ.

В ходе разговора была обсуждена подготовка к встрече В.ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Великобритании Тони БЛЕРОМ во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Также затрагивался вопрос развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Во время разговора В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина заинтересована в углублении украинско-британского сотрудничества в энергетической сфере. „Считаю, что именно в этой сфере мы имеем значительный нераскрытый потенциал”, - сказал глава украинского правительства.

В свою очередь, Посол Великобритании Т.БАРРОУ выразил уверенность в последующем развитии широкого сотрудничества между Украиной и Великой Британией.