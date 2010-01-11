Оппозиционер выиграл президентские выборы в Хорватии
08:57, 11 января 2010Мир
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Йосипович получил 60,29% голосов
Оппозиционер Иво ЙОСИПОВИЧ победил во втором туре президентских выборов, который состоялся в Хорватии 10 января..
Как сообщает «Газета.ру», согласно данным ЦИК Хорватии, И.ЙОСИПОВИЧ получил 60,29% голосов.
Его соперник - мэр Загреба Милан БАНДИЧ набрал 39,71%.
И.ЙОСИПОВИЧ представлял Социал-демократическую партию Хорватии.
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