Оппозиционер выиграл президентские выборы в Хорватии

Йосипович получил 60,29% голосов

Оппозиционер Иво ЙОСИПОВИЧ победил во втором туре президентских выборов, который состоялся в Хорватии 10 января.. Как сообщает «Газета.ру», согласно данным ЦИК Хорватии, И.ЙОСИПОВИЧ получил 60,29% голосов. Его соперник - мэр Загреба Милан БАНДИЧ набрал 39,71%. И.ЙОСИПОВИЧ представлял Социал-демократическую партию Хорватии.

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