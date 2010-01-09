В Анголе обстреляли футболистов сборной Того: погибли трое

Число погибших в результате обстрела автобуса сборной по футболу государства Того достигло трех человек, сообщает Газета.Ru.

Еще девять человек, включая двух футболистов были ранены.

К погибшему на месте водителю автобуса добавились помощник главного тренера и пресс-атташе сборной.

С 10 января в Анголе начинается Кубок африканских наций по футболу. Сборная команда Того должна была провести первую игру на турнире в понедельник.

Организаторы турнира заявили, что футболистам Того стоило добираться до места проведения турнира на самолете, а не на автобусе.