В Анголе обстреляли футболистов сборной Того: погибли трое
16:50, 09 января 2010Мир
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Ехали на Кубок африканских наций
Число погибших в результате обстрела автобуса сборной по футболу государства Того достигло трех человек, сообщает Газета.Ru.
Еще девять человек, включая двух футболистов были ранены.
К погибшему на месте водителю автобуса добавились помощник главного тренера и пресс-атташе сборной.
С 10 января в Анголе начинается Кубок африканских наций по футболу. Сборная команда Того должна была провести первую игру на турнире в понедельник.
Организаторы турнира заявили, что футболистам Того стоило добираться до места проведения турнира на самолете, а не на автобусе.
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