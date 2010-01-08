Жертвами стрельбы на заводе в США стали четыре человека

Жертвами стрельбы на заводе ABB в американском Сент-Луисе (штат Миссури) стали четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на STLtoday, служащий предприятия по имени Тимоти ХЕНДРОН, открывший стрельбу, покончил с собой. Его тело было обнаружено на территории предприятия.

«Мотив пока не установлен. Понадобится много времени, чтобы сложить все части произошедшего вместе», – заявил шеф местной полиции Дэн АЙСОМ.