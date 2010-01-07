Расстрел группы христиан омрачил празднование Рождества в Египте

Вооруженный мужчина расстрелял группу христиан на юге Египта, убив семь и ранив девять человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал Nile-Tv.

Инцидент произошел в ночь на 7 января около 23:30 в городе Нага-Хамади провинции Кена. После рождественской службы христиане собрались возле одного из торговых центров города. Неожиданно к ним подъехал автомобиль, один из пассажиров которого открыл огонь.

Уже спасаясь от преследования полиции, преступник обстрелял собравшихся возле монастыря в другом районе города.

Всего жертвами преступника стали семь человек, в том числе полицейский.

Полиции так и не удалось задержать стрелявшего. Однако следствие уже установило его личность - это Мухаммед Ахмед Хусейн, который ранее имел не одну судимость. Ведутся активные поиски убийцы.

Мотивом преступления, по предварительным данным следствия, могла стать месть. В частности, недавно в этом районе христианского юношу обвиняли в похищении мусульманки.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют от 6% до 10% 80-миллионного населения страны. Только в Каире насчитывается 163 коптские церкви.

7 января, когда копты отмечают Рождество Христово, объявлено в преимущественно мусульманском Египте официальным выходным. С поздравлениями к христианам обратился президент Египта Хосни Мубарак.